Begini Cara Terapkan Life with Halal Style, Simak Pembahasannya di IG Live MNC Asset Bersama Zaenab Assegaf

JAKARTA – Saat ini banyak masyarakat sangat mudah tergiur dengan promosi dan juga semakin mudahnya akses untuk membelanjakan uang, bahkan sampai terjerumus ke dalam pinjaman online (pinjol).

Salah satu solusi agar keuangan dapat mencukupi semua kebutuhan yakni dengan cara financial planning. Financial planning adalah proses perencanaan keuangan seseorang dalam mencapai tujuan keuangan yang diinginkan.

Salah satu aspek yang penting dalam financial planning untuk dievaluasi yaitu gaya hidup atau lifestyle. Gaya hidup seseorang sangat berpengaruh pada kondisi finansial orang tersebut, dalam merencanakan financial planning, tentu ada banyak pertimbangan yang harus dilakukan. Beberapa lapisan masyarakat juga menginginkan gaya hidup dan perencanaan finansial yang halal atau berbasis syariah.

Halal lifestyle dalam kehidupan sehari – hari terkadang masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat karena dianggap sulit diterapkan. Beberapa aspek dalam kehidupan sehari – hari terkadang tidak memenuhi standar yang syariah, termasuk soal perencanaan keuangan. Financial planning dengan berbasis syariah masih memiliki pro dan kontra di masyarakat.

Terkait hal tersebut, PT MNC Asset Management akan mengadakan Instagram Live untuk literasi keuangan yang bekerja sama dengan Zaenab Assegaf, MSi, AWP, QWP selaku Financial Preneur & Mentor di komunitas Indonesia Financial Advisor Community yang akan diadakan pada Kamis, 31 Agustus 2023 pukul 16:00-17:00 dengan tema “Life With Halal Style” yang akan dipandu oleh Dini Endang Saparini.