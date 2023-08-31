Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Cara Terapkan Life with Halal Style, Simak Pembahasannya di IG Live MNC Asset Bersama Zaenab Assegaf

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |11:01 WIB
Begini Cara Terapkan <i>Life with Halal Style</i>, Simak Pembahasannya di IG Live MNC Asset Bersama Zaenab Assegaf
MNC Asset bahas soal gaya hidup. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Saat ini banyak masyarakat sangat mudah tergiur dengan promosi dan juga semakin mudahnya akses untuk membelanjakan uang, bahkan sampai terjerumus ke dalam pinjaman online (pinjol).

Salah satu solusi agar keuangan dapat mencukupi semua kebutuhan yakni dengan cara financial planning. Financial planning adalah proses perencanaan keuangan seseorang dalam mencapai tujuan keuangan yang diinginkan.

Salah satu aspek yang penting dalam financial planning untuk dievaluasi yaitu gaya hidup atau lifestyle. Gaya hidup seseorang sangat berpengaruh pada kondisi finansial orang tersebut, dalam merencanakan financial planning, tentu ada banyak pertimbangan yang harus dilakukan. Beberapa lapisan masyarakat juga menginginkan gaya hidup dan perencanaan finansial yang halal atau berbasis syariah.

 BACA JUGA:

Halal lifestyle dalam kehidupan sehari – hari terkadang masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat karena dianggap sulit diterapkan. Beberapa aspek dalam kehidupan sehari – hari terkadang tidak memenuhi standar yang syariah, termasuk soal perencanaan keuangan. Financial planning dengan berbasis syariah masih memiliki pro dan kontra di masyarakat.

 BACA JUGA:

Terkait hal tersebut, PT MNC Asset Management akan mengadakan Instagram Live untuk literasi keuangan yang bekerja sama dengan Zaenab Assegaf, MSi, AWP, QWP selaku Financial Preneur & Mentor di komunitas Indonesia Financial Advisor Community yang akan diadakan pada Kamis, 31 Agustus 2023 pukul 16:00-17:00 dengan tema “Life With Halal Style” yang akan dipandu oleh Dini Endang Saparini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement