Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Impor Barang di Bawah Rp1,5 Juta Dilarang, Ini Kata Tokopedia

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |11:08 WIB
Impor Barang di Bawah Rp1,5 Juta Dilarang, Ini Kata Tokopedia
Tokopedia Soal Revisi Permendag Nomor 50/2020. (Foto: Okezone.com/Taufik Fajar)
A
A
A

YOGYAKARTA - Pemerintah segera merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 50/2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Revisi aturan yang di dalamnya seperti membatasi produk impor minimal USD100 untuk cross broder.

Menyikapi revisi aturan tersebut, Direktur Corporate Affairs Tokopedia Nuraini Razak menyatakan, pihaknya masih menunggu hasilnya seperti apa. Hal itu dikarenakan aturan turunannya pasti banyak.

"Apapun hasilnya pasti kami terima. Tapi mau mengkaji dulu dampaknya ke bisnis apa. Karena untuk saat ini kami tidak memiliki penjual yang impor langsung, kami tidak terdampak," ujarnya, Kamis (31/8/2023).

Sebelumnya Menkop UKM Teten Masduki mengatakan revisi Permendag tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi produk-produk UMKM serta e-commerce lokal di Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/455/3188465/thrifting-fzrI_large.jpg
Ancaman Tak Cuma dari Thrifting, Gempuran Barang Impor China Bikin UMKM Babak Belur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188463/maman-k1tR_large.png
Pemerintah Batasi Barang Impor dari China Usai Basmi Thrifting, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187109/menteri_umkm_maman-g7Fq_large.jpg
Menteri UMKM Respons soal Usulan Pembatasan Kuota Thrifting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/455/3186879/maman-IOxN_large.jpg
Purbaya Tolak Thrifting, Menteri UMKM: Pedagang Harus Berjalan Ekonominya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/455/3186253/mendag-ZhKJ_large.png
Mendag Minta UMKM Aktif Jualan Online: Minim Modal Tanpa Perlu Sewa Toko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/455/3186077/untar-lasA_large.jpg
UMKM Kian Kompetitif di Era Digital, Produsen Besar Hadapi Tantangan Baru
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement