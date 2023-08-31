Jokowi Setujui Penghapusan Kredit Macet UMKM, Pengusaha: Terobosan Luar Biasa

Ketua BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari bersyukur soal rencana penghapusan kredit macet UMKM dari Presiden Jokowi. (Foto: MPI)

JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyampaikan bahwa kebijakan penghapusan kredit UMKM yang telah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu merupakan terobosan yang luar biasa bagi dunia usaha.

Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Akbar Himawan Buchari mengucapkan rasa terima kasih kepada Presiden Jokowi lantaran UMKM di Indonesia diperhatikan.

Menurutnya dengan penghapusan kredit macet tersebut memberikan angin segara kepada para pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

"Kami berterima kasih atas kebijakan penghapusan kredit UMKM pasca Covid, ini terobosan luar biasa, ternyata UMKM bukan jadi tidak diperhatikan," katanya dalam sambutan Rapat Kerja Nasional XVIII Hipmi di ICE BSD, Tangerang, Kamis (31/8/2023).

Adapun selain penghapusan kredit macet bagi UMKM, pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan bagi para dunia usaha, seperti tax holiday dan sebagainya.

Akbar menyatakan kemudahan tersebut telah dirasakan berbagai korporasi besar dan itu membuat dunia usaha semakin membaik.

"Karena beberapa UMKM sampaikan ke kami korporasi besar dapat insentif tax holiday dan sebagainya, sementara UMKM sebagai tulang punggung dapat kemudahan kemudahan dari pemerintah," katanya.