Kabar Baik! Jokowi Ungkap Daya Saing Indonesia Naik Peringkat, Bikin Iri Negara Lain

Presiden Jokowi sebut daya saing Indonesia naik peringkat. (Foto: MPI)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa ada peningkatan peringkat Indonesia pada World Competitiveness Index 2023 yang dirilis oleh lembaga akademik Swiss, International Institute for Management Development (IMD).

Jokowi mengatakan peringkat Indonesia naik dari rangking ke 44 ke rangking 34.

Menurutnya kenaikan peringkat tersebut masuk kategori tertinggi di dunia.

"Dan kita patut bersyukur bahwa IMD, Global Competitiveness Index di tahun 2023 Indonesia naik rangking dari 44 ke 34. Naik peringkat, naik 10 peringkat ini masuk dalam kategori tertinggi di dunia karena lompatannya 10 peringkat," kata Jokowi dalam sambutannya pada Rakernas Hipmi XVIII 2023, Kamis (31/8/2023).

Jokowi menjelaskan bahwa komponen competitiveness-nya atau daya saing Indonesia dinilai baik dan bagus pada infrastruktur.

"Kemudian efisiensi bisnis juga naik 11 peringkat ini juga sangat bagus sekali. Kemudian efisiensi pemerintah juga sama meskipun hanya naik 4 peringkat. Tetapi yg paling bagus performa ekonomi ini naik 13 peringkat dari sebelumnya 42 ke 29. ini juga perlu kita lanjutkan agar competitiveness indeks kita semakin baik," kata Jokowi.