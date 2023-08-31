Erick Thohir Lapor ke DPR soal Merger BUMN Galangan Kapal

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama Komisi VI DPR RI melakukan rapat dengar pendapat (RDP). Hal yang dibahas terkait rencana menggabungkan atau merger sejumlah perusahaan pelat merah di sektor galangan kapal.

Tercatat, ada tiga BUMN galangan kapal yang masuk dalam klaster industri manufaktur (KIM). Ketiganya adalah PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) serta PT Industri Kapal Indonesia (Persero).

"Ada BUMN galangan yang akan kita merger nanti," ujar Erick saat RDP, Kamis (31/8/2023).

Erick mengatakan, pihaknya membutuhkan anggaran lebih agar bisa merealisasikan rencana atau target tersebut.

"Ini prioritas yang akan kita lakukan, di mana ada dana untuk pengembangan BUMN di berbagai sektor, peningkatan tata kelola dan manajemen risiko BUMN," ucapnya.