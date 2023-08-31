LRT Jabodebek Alami Gangguan, Jokowi: Jangan Mengejek Produk Dalam Negeri

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait banyaknya gangguan LRT Jabodebek yang baru saja diresmikan olehnya.

Jokowi mengatakan bahwa terdapat kekurangan pada LRT Jabodebek itu seharusnya dapat dimaklumi. Pasalnya moda transportasi LRT ini merupakan pertama buatan Indonesia.

"Jadi kalau kita tidak berani menggunakan produk dalam negeri untuk dalam hal ini LRT, kapan kita akan mencoba dan berani memulai, bahwa ada kekurangan itu akan kita koreksi, evaluasi dari INKA, dari KAI," kata Jokowi usai membuka Rapat Kerja Nasional XVIII HIPMI di ICE BSD, Tangerang, Kamis (31/8/2023).

Jokowi meminta masyarakat untuk tidak mengejek kekurangan baik dari desain maupun kekurang lainnya di LRT Jabodebek. Hal tersebut dapat membuat orang tidak akan berani untuk memulai.

"Kalau kita nggak berani memulai. Dan setiap ada kekurangan langsung dibully orangnya kan nggak berani mencoba sesuatu, nggak akan," katanya.