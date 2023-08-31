Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Meski Ditekan Sana-sini, Jokowi Minta Presiden Selanjutnya Teruskan Hilirisasi

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |12:26 WIB
Meski Ditekan Sana-sini, Jokowi Minta Presiden Selanjutnya Teruskan Hilirisasi
Jokowi Minta Presiden Selanjutnya Lanjutkan Hilirisasi. (foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhrap presiden terpilih untuk periode 2024-2029 untuk tidak menghentikan hilirisasi yang sedang dijalankan pemerintah saat ini.

"Meski ditekan Uni Eropa, WTO, dan IMF, jangan mundur dan jangan berhenti. Dan nanti akan saya pesan juga pada presiden berikut yang akan datang, jangan sampai menghentikan namanya hilirisasi, karena rugi besar kita," kata Jokowi, dalam Rapat Kerja Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Tahun 2023 di Kabupaten Tangerang, Banten, dikutip dari Antara, Kamis (31/8/2023).

Jokowi pun meminta hilirisasi industri dengan menghentikan ekspor bahan mentah tetap dilanjutkan meski Indonesia kalah atas gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa melalui Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Selain WTO, Dana Moneter Internasional (IMF) juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak meluas pada komoditas lain.

Berdasarkan perhitungan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, hilirisasi akan memberikan pendapatan per kapita Indonesia sebesar USD10.500 pada 10 tahun, kemudian menjadi USD15.800 dalam waktu 15 tahun ke depan.

Sebaliknya jika hilirisasi dihentikan, Indonesia akan kehilangan pendapatan per kapita sekitar USD25.000 pada 2045 atau saat Indonesia Emas.

Hal itu karena hilirisasi tidak hanya terbatas pada komoditas tambang seperti nikel dan tembaga, namun juga merambah pada komoditas pangan, seperti rumput laut dan produk minyak kelapa sawit.

