HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Pertalite Naik? Menteri ESDM: Belum

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |12:30 WIB
Harga Pertalite Naik? Menteri ESDM: Belum
Menteri ESDM Arifin Tasrim buka suara soal kenaikan harga Pertalite. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan tidak ada kenaikan harga BBM tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi dan Jenis BBM Khusus Penugasa (JBKP) atau Pertalite.

Hal itu diungkapkannya merespon pernyataan salah satu Anggota DPR Komisi VII DPR RI yaitu Mulyanto terkait adanya pernyataan salah satu Menteri Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan sinyal kenaikan harga BBM subsidi.

 BACA JUGA:

Menurut Mulyanto, hal itulah yang belakangan ini membuat masyarakat resah.

"Saya tidak panjang lebar, karena sangat penting ingin memastikan pak menteri ada atau tidaknya rencana kenaikan bbm subsidi? Karena ada menteri yang saya baca yang bukan bidang tugasnya menyatakan akan ada kenaikan? Nah ini buat masyarakat resah.Saya izin ingin interaktif ke Pak Menteri, apakah ada rencana atau tidak?," kata Mulyanto, Kamis (31/8/2023).

Menanggapi hal itu, Arifin pun mengungkapkan bahwa belum ada rencana hal tersebut.

"Belum ada itu," tegas Arifin.

 BACA JUGA:

Sementara itu ramai diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widywati mengungkapkan tengah mengkaji untuk melakukan penghapusan BBM jenis Pertalite di 2024 dengan meningkatkan kadar oktan BBM subsidi dengan nilai oktan (RON) 90 itu menjadi RON 92.

Halaman:
1 2
