HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi: Jangan Sekali-kali Ekspor Bahan Mentah, Kuasai Pasar Dalam Negeri

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |12:36 WIB
Jokowi: Jangan Sekali-kali Ekspor Bahan Mentah, Kuasai Pasar Dalam Negeri
Jokowi Minta Tidak Ada Lagi Ekspor Bahan Mentah. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan hilirisasi juga berlaku pada bahan mentah yang diproduksi Usaha Kecil Menengah (UKM). Jadi kebijakan ini bukan hanya berkaitan dengan hasil tambang.

"Yang berkaitan dengan hilirisasi, bahwa hilirisasi bukan hanya untuk yang besar-besar, bukan urusan nikel saja, bukan urusan tambang, tembaga yang gede-gede, yang UKM pun kita harus industrialisasikan, hilirisasikan semua produk yang masih mentah," kata Presiden Jokowi saat berpidato dalam agenda Rakernas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) XVIII 2023 di Tangerang, Banten, yang diikuti secara daring di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (31/8/2023).

Adapun sejumlah potensi bahan mentah di sektor UKM dalam negeri yang bisa dihilirisasi, seperti varian biji kopi, varian gula, rumput laut, tepung agar-agar, dan kelapa sawit.

Dia berpesan agar seluruh bahan baku yang disediakan alam di Indonesia dikuasai sepenuhnya untuk kebutuhan pasar domestik.

"Jangan sekali-kali kita lanjutkan mengekspor dalam bentuk biji mentahan, jangan buat seperti ini. Kuasai pasar di dalam negeri, pasar domestik harus kita kuasai," katanya.

Jokowi mengatakan kekayaan alam Indonesia berupa rumput laut menduduki peringkat dua di dunia sebagai komoditas ekspor yang belum tersentuh kebijakan hilirisasi.

"Saya lihat rumput laut juga banyak yang belum dihilirisasikan. Kita nomor dua rumput laut, tapi ekspornya mentahan. Saya cek ke mana ini ekspornya, ke Filipina, ke Thailand, kenapa tidak dibuat industri sendiri di sini," katanya.

Tepung agar-agar sebagai seni kerajinan juga bisa bisa dihilirisasi untuk menghasilkan lompatan nilai tambah bagi pelaku UKM, kata Presiden Jokowi.

