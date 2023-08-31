Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Subsidi Listrik Disepakati Rp73 Triliun dan Solar Rp1.000/Liter pada 2024

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |14:44 WIB
Subsidi Listrik Disepakati Rp73 Triliun dan Solar Rp1.000/Liter pada 2024
DPR Sepakati Asumsi Makro Sektor ESDM. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Komisi VII DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, hari ini. Dalam rapat disepakati asumsi sektor ESDM dalam RUU APBN 2024.

Di mana harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) disepakati sebesar USD82 per barel dan lifting minyak bumi sebesar 635 ribu BOPD dan gas bumi 1.033 BOEPD.

"Berdasarkan yang disampaikan dalam nota keuangan bahwa lifting minyak bumi sebesar 625 ribu BOPD tapi tadi Bu Ratna kita mungkin ada sedikit perbedaan dalam range rapat kerja masih masuk yaitu 615 sampai 640 dalam kesimpulan rapat di 5 Juni. Jadi mungkin bu Ratna ini izin yang berbeda jadi kita sepakati 635. Berikutnya lifting gas bumi di nota keuangan diusulkan 1.033 BOPD nah kita sepakati tetap," jelas Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi, Kamis (31/8/2023).

Dia menambahkan, untuk cost recovery, Komisi VII DPR RI menyepakati tetap pada posisi USD8,25 miliar sesuai dengan yang tercantum dalam nota keungan yang dibacakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Berikutnya, volume BBM Bersubsidi yang terdiri dari minyak tanah dan minyak solar diputuskan sesuai dengan yang ada dalam nota keuangan yaitu masing-masing 0,580 juta KL dan 19 juta KL.

"(Sementara) Volume LPG 3 kg nah di nota keuangan tercatat 8,03 juta metrik ton kita sepakati semua fraksi 8,5 juta metrik ton," sebutnya.

