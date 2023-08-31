Pertamina Cari Mitra Baru Garap Blok Masela, Kepala SKK Migas: Silahkan tapi Jangan Menghambat Proyek

JAKARTA- Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan soal rencana masuknya mitra baru dalam proyek Lapangan Gas Abadi, Blok Masela. Menurutnya, apabila ada mitra baru Pertamina jangan sampai menghambat proyek tersebut.

"Pokoknya itu. Apapun perubahannya jangan menghambat proyek, itu saja. Kita fokusnya memang uangnya cukup besar jadi (kalau mau) ngajak-ngajak yang lain ya silahkan saja. Tapi tidak boleh itu menjadi proses yang menghambat proyek, karena kita sudah sepakat semua bahwa 2029 harus onstream," tuturnya ketika ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Kendati demikian, Dwi mengaku belum menerima nama mitra yang akan ikut masuk dalam proyek Blok Masela.

"Belum. Belum ada yang satu partner itu siapa lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengungkapkan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk adanya pihak lain yang juga akan masuk dalam proyek Blok Masela. Mitra baru tersebut diakui Nickeuntuk melengkapi kompetensi Blok Masela.