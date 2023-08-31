Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Airlangga: Inflasi RI Jauh Lebih Baik Dibanding India hingga Eropa

Michelle Natalia , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |15:32 WIB
Menko Airlangga: Inflasi RI Jauh Lebih Baik Dibanding India hingga Eropa
Inflasi RI rendah dibandingkan beberapa negara maju (Foto: Kemenko Perekonomian)
A
A
A

JAKARTA – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai inflasi Indonesia jauh lebih baik dibanding beberapa negara maju. Dia mengatakan bahwa dunia saat ini sedang berfokus pada dua hal, yaitu pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi.

"Inflasi Indonesia di bulan Juli 2023 sebesar 3,08%, ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara G20 seperti India di 7,44%, Inggris 6,8%, Jerman 6,1%, Italia di 5,9%, dan Uni Eropa di 5,3%," ujar Airlangga dalam Press Statement Hasil Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2023 di Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Bagi Indonesia, beberapa hal masuk dalam capaian, seperti volatile foods di angka -0,03%, administered prices masih di 8,42% yang didominasi oleh transportasi, namun inflasi inti tetap terkendali di angka 2,43%.

"Ini hasil sinergi kuat antara pemerintah pusat, Bank Indonesia (BI), pemerintah daerah, TPIP, dan TPID, dengan kebijakan 4K, yaitu menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif," jelas Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah harus menjaga terhadap tantangan super El Nino ke depan.

Halaman:
1 2
