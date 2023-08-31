Kenapa Gerbong Wanita di LRT Jabodebek Sementara Ditiadakan? Ini Jawabannya

JAKARTA - Kenapa gerbong khusus wanita di LRT Jabodebek akan ditiadakan sementara waktu? alasannya akan diulas dengan lengkap di artikel ini.

LRT Jabodebek sendiri telah menyediakan gerbong khusus wanita ini pada jam sibuk, yakni pukul 07.00 – 09.00 WIB.

Manager Public Relations LRT Jabodebek, Kuswardoyo juga membenarkan adanya peniadaan gerbong khusus wanita di luar jam sibuk.

"Betul, jadi memang sebetulnya di rangkaian kereta kami itu di depan memang sudah dikasih tanda khusus untuk penumpang wanita pada jam-jam sibuk, artinya pagi hari dan sore hari," kata Kuswardoyo saat ditemui wartawa, Senin, 28 Agustus 2023.

Peniadaan gerbong khusus wanita ini dilakukan untuk memfasilitasi euforia masyarakat yang ingin melihat kabin tanpa masinis.

"Saat ini euforia masyarakat masih sangat tinggi, mereka banyak yang berkomentar bahwa mereka tidak bisa menyaksikan kecanggihan teknologi LRT. Sementara yang mereka inginkan saat mereka naik LRT bisa melihat kondisi kabin yang tanpa masinis," jelasnya.