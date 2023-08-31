Berapa Kecepatan Rata-Rata LRT?

JAKARTA - LRT Jabodebek kini sudah bisa dinikmati masyarakat.

Moda transportasi ini juga telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Senin 28 Agustus 2023.

Lantas berapakah kecepatan rata-rata dari LRT (Light Rail Transit)?

LRT memiliki kecepatan maksimum hingga 90km/jam. Sementara kecepatan rata-ratanya, yaitu 50km/jam.

Hal tersebut berbeda dengan MRT (Mass Rapid Transit) yang kecepatannya bisa hingga 110 km/jam.

LRT Jabodebek yang saat ini telah diresmikan merupakan proyek sistem kereta ringan yang dirancang untuk mengatasi masalah lalu lintas dan masalah polusi di Jakarta.