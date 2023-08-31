Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diapresiasi Jokowi, Ini Daftar 10 Daerah Indonesia yang Berhasil Kendalikan Inflasi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |18:17 WIB
Diapresiasi Jokowi, Ini Daftar 10 Daerah Indonesia yang Berhasil Kendalikan Inflasi
Presiden Jokowi apresiasi 10 daerah pengendali inflasi terbaik. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 yang digelar di Istana Negara Jakarta.

Dalam sambutannya, dia mengapresiasi Tim Pengendalian Inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah di seluruh Indonesia yang telah berhasil mengendalikan inflasi nasional di angka 3,08% pada bulan Juli tahun 2023.

 BACA JUGA:

"Ini sebuah angka yang sangat baik, kita bisa mengendalikan harga barang dan jasa," ujar Presiden pada Kamis (31/8/2023).

Presiden menyebut bahwa angka tersebut dapat dicapai berkat bauran kebijakan yang diambil pemerintah.

 BACA JUGA:

Menurut Presiden, pemerintah Indonesia tidak melakukan pengendalian inflasi hanya melalui bank sentral seperti yang dilakukan oleh negara lain.

"Tanya di negara manapun, pasti memakai itu (bank sentral). Kita tidak, kita kombinasi. Ada kebijakan moneter, fiskal, dan juga pengecekan di lapangan secara langsung," ungkap Presiden.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178931/rumah_jokowi-vBAY_large.png
4 Fakta Rumah Pensiun Jokowi Seluas 12.000 Meter Persegi hingga Dapat Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178914/jokowi-jQmG_large.jpg
Rumah Pensiun Jokowi Luas 12.000 Meter Persegi Hampir Rampung, Dapat Uang Pensiunan Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/470/3178680/rumah_jokowi-W3dQ_large.png
Rumah Pensiun Jokowi di Karanganyar dengan Luas 1,2 Ha, Harga Tanah Tembus Rp120 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172099/jokowi-Zc6X_large.jpg
Kerjaan Baru Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171968/jokowi-fVoI_large.jpg
Jokowi Jadi Anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/320/3095984/segini-harta-kekayaan-jokowi-gibran-dan-bobby-yang-resmi-dipecat-pdip-HJQzi8xFfe.jpg
Segini Harta Kekayaan Jokowi, Gibran dan Bobby yang Resmi Dipecat PDIP
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement