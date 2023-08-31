Diapresiasi Jokowi, Ini Daftar 10 Daerah Indonesia yang Berhasil Kendalikan Inflasi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 yang digelar di Istana Negara Jakarta.

Dalam sambutannya, dia mengapresiasi Tim Pengendalian Inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah di seluruh Indonesia yang telah berhasil mengendalikan inflasi nasional di angka 3,08% pada bulan Juli tahun 2023.

"Ini sebuah angka yang sangat baik, kita bisa mengendalikan harga barang dan jasa," ujar Presiden pada Kamis (31/8/2023).

Presiden menyebut bahwa angka tersebut dapat dicapai berkat bauran kebijakan yang diambil pemerintah.

Menurut Presiden, pemerintah Indonesia tidak melakukan pengendalian inflasi hanya melalui bank sentral seperti yang dilakukan oleh negara lain.

"Tanya di negara manapun, pasti memakai itu (bank sentral). Kita tidak, kita kombinasi. Ada kebijakan moneter, fiskal, dan juga pengecekan di lapangan secara langsung," ungkap Presiden.