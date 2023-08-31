Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Merger BUMN Galangan Kapal, Ini Alasan Erick Thohir

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |18:20 WIB
Merger BUMN Galangan Kapal, Ini Alasan Erick Thohir
Menteri BUMN Erick Thohir soal merger BUMN galangan kapal. (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Perusahaan BUMN di sektor galangan kapal yang dinaungi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA akan digabungkan alias merger. Aksi korporasi ini dipandang perlu untuk memenuhi kebutuhan kapal di Tanah Air.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, pihaknya akan memperluas kapasitas produksi dan keahlian galangan kapal. Sehingga, proses merger harus dilakukan.

 BACA JUGA:

Dia mencatat, Holding BUMN Pertahanan atau Defend Id hingga PT Pertamina (Persero) memerlukan kapal untuk operasional bisnisnya.

"Itukan di bawa PPA Danareksa ada beberapa galangan kapal, kita merger, kita tingkatkan produksi dan expertise-nya, apalagi kan ada industri pertahanan perlu kapal, Pertamina perlu kapal, jadi kita coba sehatkan semua," ujar Erick saat ditemui di DPR RI, Kamis (31/8/2023).

 BACA JUGA:

Tercatat, ada tiga BUMN galangan kapal yang masuk dalam klaster industri manufaktur (KIM). Ketiganya adalah PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) serta PT Industri Kapal Indonesia (Persero).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931/purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231/merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178179/rosan-n7EP_large.jpg
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement