Bahlil Puji Presiden Jokowi: Bukan Tentara-Polisi tapi Berani Lawan WTO

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |18:23 WIB
Bahlil Puji Presiden Jokowi: Bukan Tentara-Polisi tapi Berani Lawan WTO
Menteri investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia puji Presiden Jokowi berani lawan WTO. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memuji keberanian Presiden Joko Widodo (Jokowi) melawan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) soal kebijakan hilirisasi Indonesia.

"Jadi kalau bicara nasionalisme, bicara keberanian, sekalipun laki-laki ini bukan tentara, bukan polisi, nyalinya gede juga," kata Bahlil dalam sambutanya di Rapat Kerja Nasional XVIII HIPMI di ICE BSD, Tangerang, Kamis (31/8/2023).

 BACA JUGA:

Adapun ungkapan tersebut tidak hanya omongan belaka, Bahlil mengatakan bahwa ketika tidak berhasil menang di gugatan WTO, dia meminta arahan kepada Jokowi.

"Apa yang dia katakan, mas Bahlil negara ini sudah merdeka. mas Bahlil kan tahu negara kita beda dengan Malaysia beda dengan Singapura. Mereka itu kemerdekaan yang diberikan tapi Indoensia kemerdekaan yang diperjuangkan, kemerdekaan yang banyak korbankan nyawa dan harta," katanya.

 BACA JUGA:

Oleh karenanya dia memerintahkan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju untuk melawan WTO. Hak itu dilakukan agar tidak boleh ada negara yang mengintervensi Indonesia.

Halaman:
1 2
