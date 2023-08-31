Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tekan Polusi Udara, Erick Thohir Targetkan 400 Ribu Penumpang LRT Jabodebek per Hari

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |18:26 WIB
Tekan Polusi Udara, Erick Thohir Targetkan 400 Ribu Penumpang LRT Jabodebek per Hari
LRT Jabodebek targetkan 400.000 penumpang per hari. (Foto: KAI)
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan kereta Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek bisa mengangkut 400.000 penumpang setiap harinya.

Pada tahap awal, pemerintah membidik 140.000 orang agar bisa menggunakan layanan moda transportasi publik tanpa masinis tersebut. Setelah itu, akan diperluas hingga ke angka 400.000 orang.

"140.000 lho penumpang (bisa diangkut LRT Jabodebek), bisa sampai 400.000," ujar Erick saat ditemui di kawasan parlemen, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Dia memastikan PT INKA (Persero) terus memperbaiki layanan LRT Jabodebek, termasuk sistem hingga kapasitas dari rangkaian kereta.

Sehingga, LRT mampu mengurangi polutan di Ibu Kota dan wilayah sekitar. Dalam hitungannya, LRT mampu mengangkut 140.000 hingga 400.000 penumpang setiap hari.

