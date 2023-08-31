Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Curhat Kondisinya Kurang Baik, Suaranya Hampir Hilang

Michelle Natalia , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |19:00 WIB
Sri Mulyani Curhat Kondisinya Kurang Baik, Suaranya Hampir Hilang
Menteri Keuangan Sri Mulyani curhat kondisinya kurang baik. (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati membawa kabar kurang baik mengenai kesehatannya.

Dalam Rapat Bersama Komisi XI DPR RI, Sri menyebut suaranya nyaris hilang.

 BACA JUGA:

"Suara saya ilang…Kondisi suara saya serak dan nyaris hilang- saat rapat bersama Komisi XI @dpr_ri hari Kamis," ujar Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta, Kamis (31/8/203).

Sejak Selasa, Sri maraton rapat di Sidang Paripurna DPR menyampaikan dua pidato, yakni Jawaban Pemerintah atas 2 RUU yaitu RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2022 (P2 APBN 2022) dan RUU APBN 2024.

 BACA JUGA:

"Siang diteruskan di Badan Anggaran DPR - menyampaikan materi RUU P2 APBN 2022 dan RUU APBN 2024. Rabu saya kembali ke DPR Komisi XI menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Kemenkeu BA 15," ucap Sri.

Pada hari Kamis ini, Sri pun kembali Rapat Komisi XI mengenai Asumsi Dasar Ekonomi dan Arah Kebijakan Fiskal RAPBN 2024, namun suaranya serak dan nyaris hilang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
