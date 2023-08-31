Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Akan Bubarkan 133 Anak-Cucu BUMN Bulan Depan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |19:41 WIB
Erick Thohir Akan Bubarkan 133 Anak-Cucu BUMN Bulan Depan
Erick Thohir bubarkan anak cucu BUMN (Foto: Okezone)
JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir akan membubarkan 133 anak cucu perusahaan pelat merah bulan depan. Pembubaran anak dan cucu perusahaan pelat merah masih terus dilakukan Kementerian BUMN selaku pemegang saham.

Rencana penutupan anak dan cucu perusahaan negara ini pun disampaikan Menteri BUMN, Erick Thohir, kepada Komisi VI DPR RI. Dia mengaku, banyak perusahaan yang tak lagi membukukan untung, bahan cenderung merugi.

"Saya tutup 133 anak-cucu (BUMN), jadi mungkin nanti, Pak Wamen, bulan depan kita tutup lagi," ungka Erick dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Erick tak ingin BUMN hanya melahirkan anak-cucu tanpa izin atau pun hanya menggerogoti bisnis induk usaha, tanpa memberikan kontribusi.

Menurutnya, perseroan negara harus bisa mendorong pertumbuhan makro ekonomi nasional hingga menjadi satu ekosistem yang inklusif terhadap pihak swasta dan UMKM.

"Kalau memang BUMN yang melahirkan anak-cucu tanpa izin atau pun BUMN yang punya anak cucu tapi menggerogoti filosofi kebersamaan kita bahwa BUMN bukan menara gading, tapi BUMN ekosistem membangun kebersamaan di tengah ekonomi kita yang terbuka bersama swasta, UMKM atau investasi," ucapnya.

