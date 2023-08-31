Harga Pertamax Naik Jadi Rp13.600 per 1 September 2023

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Nonsubsidi. Adapun kenaikan harga BBM Pertamina ini berlaku untuk jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex hingga Dexlite.

Harga BBM Pertamax naik menjadi Rp13.600 per liter. Kenaikan harga BBM Pertamax cs ini berlaku mulai besok, Jumat 1 September 2023.

Kenaikan harga BBM ini dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Demikian seperti dilansir situs resmi Pertamina, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Berikut daftar kenaikan harga BBM non subsidi milik Pertamina yang berlaku 1 September 2023.