Ternyata Ini Julukan Danau Toba yang Jadi Google Doodle Hari Ini

JAKARTA-Ternyata ini julukan Danau Toba yang jadi Google Doodle hari ini yang sukses jadi ramai sebagai bahan pembicaraan di berbagai media massa.

Danau Toba yang jadi Google Doodle hari ini, Kamis (31/08/23), mampu menarik perhatian masyarakat dunia. Penempatannya di halaman muka Google untuk merayakan 3 tahun Danau Toba ditetapkan sebagai Global Geopark UNESCO pada tahun 2020 lalu.

Dewan Eksekutif UNESCO menyepakati Danau Toba sebagai salah satu dari 16 Global Geopark pada Sidang ke-209 di Paris. Melalui penetapan ini pemerintah Indonesia dapat melestarikan Danau Toba melalui jaringan Global Geoparks Network dan Asia Pacific Geoparks Network.

Danau Toba yang terletak di Provinsi Sumatera Utara memiliki julukan. Julukan yang disematkan pada Danau Toba tidak hanya menggambarkan keindahannya, tetapi juga cerita panjang danau ini dalam sejarah perkembangan Indonesia.

Dihimpun dari berbagai sumber, Kamis (31/08/23), julukan Danau Toba yang jadi Google Doodle hari ini adalah Bapak Kaldera Dunia. Sebab, danau ini terbentuk akibat letusan dahsyat Gunung Kaldera Toba yang terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu.