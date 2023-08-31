Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Manfaatkan Platform OTT, Banyak Anak Muda Hasilkan Uang dari Produksi Konten

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |21:02 WIB
Manfaatkan Platform OTT, Banyak Anak Muda Hasilkan Uang dari Produksi Konten
Hary Tanoe bicara soal pemanfaatan OTT oleh generasi muda (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Banyak anak muda yang menghasilkan uang dari produksi konten di platform OTT. Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan, munculnya platform konten media memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Saat ini, produksi konten menjadi salah satu mata pencaharian bagi seseorang. Hary Tanoe menilai, banyak anak muda yang memanfaatkan platfrom sosial media hingga Layanan media Over-The-Top (OTT) untuk mendulang cuan dengan cara memproduksi dan mengupload konten-konten di platform tersebut.

"Banyak anak muda saat yang menghasilkan uang dengan membuat konten di platform OTT," kata Hary Tanoe saat menjadi pembicara kunci pada acara Conversation : The Big Picture - Future Ambitions” Indonesia in View (Asia Video Industry Association/AVIA) di Hotel Park Hyatt Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Lebih lanjut HT menjelaskan saat ini pihaknya juga sudah mulai banyak menjaring konten kreator muda untuk bisa memproduksi konten-konten menarik yang siap ditayangkan pada platform OTT.

"Jika Anda tidak punya apa-apa, Anda bisa bekerja sama dengan seseorang yang memiliki fasilitas (platform), dan kami melakukan hal itu pada banyak anak muda," sambungnya.

Halaman:
1 2
