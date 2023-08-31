Harga Pertamax Naik Rp900, Ini Daftar Terbaru BBM Pertamina per 1 September 2023

JAKARTA - Harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo hingga Dexlite naik. Kenaikan harga BBM ini mulai berlaku pada Jumat, 1 September 2023.

PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Untuk wilayah Jabodetabek, harga BBM jenis Pertamax naik Rp900 menjadi Rp13.300 per liter dari harga sebelumnya Rp12.400 per liter.

Sementara harga Pertamax Turbo juga naik Rp15.900 per liter dari harga sebelumnya Rp14.400 per liter.

Untuk harga Dexlite juga naik menjadi Rp16.350 per liter dari harga sebelumnya Rp13.950 per liter.

Harga Pertamax Green 95 juga naik menjadi Rp15.000 per liter untuk wilayah Jakarta dan Surabaya.

Sedangkan harga BBM jenis Pertalite dan Bio Solar (Solar subsidi) tetap alias tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan harga Bio Solar Rp6.800 per liter.

Berikut ini daftar harga BBM terbaru yang berlaku pada Jumat, 1 September 2023 seperti dilansir situs resmi Pertamina, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Aceh

Pertamax Rp 13.300

Pertamax Turbo Rp 15.900

Dexlite Rp 16.350

Pertamina Dex Rp 16.900

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Pertamax Rp 12.200

Dexlite Rp 14.800

Sumatera Utara

Pertamax Rp 13.600

Pertamax Turbo Rp 16.250

Dexlite Rp 16.700

Pertamina Dex Rp 17.250

Sumatera Barat

Pertamax Rp 13.600

Pertamax Turbo Rp 16.250

Dexlite Rp 16.700

Pertamina Dex Rp 17.250

Riau

Pertamax Rp 13.900

Pertamax Turbo Rp 16.600

Dexlite Rp 17.050

Pertamina Dex Rp 17.600

Kepulauan Riau

Pertamax Rp 13.900

Pertamax Turbo Rp 16.600

Dexlite Rp 17.050

Pertamina Dex Rp 17.600

Free Trade Zone (FTZ) Batam

Pertamax Rp 12.700

Pertamax Turbo Rp 15.000

Dexlite Rp 15.500

Pertamina Dex Rp 16.000

Jambi

Pertamax Rp 13.600

Pertamax Turbo Rp 16.250

Dexlite Rp 16.700

Pertamina Dex Rp 17.250

Bengkulu

Pertamax Rp 13.900

Pertamax Turbo Rp 16.600