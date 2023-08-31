Harga Pertamax Naik Rp900, Ini Daftar Terbaru BBM Pertamina per 1 September 2023

JAKARTA - Harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo hingga Dexlite naik. Kenaikan harga BBM ini mulai berlaku pada Jumat, 1 September 2023.
PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Untuk wilayah Jabodetabek, harga BBM jenis Pertamax naik Rp900 menjadi Rp13.300 per liter dari harga sebelumnya Rp12.400 per liter.
Sementara harga Pertamax Turbo juga naik Rp15.900 per liter dari harga sebelumnya Rp14.400 per liter.
Untuk harga Dexlite juga naik menjadi Rp16.350 per liter dari harga sebelumnya Rp13.950 per liter.
Harga Pertamax Green 95 juga naik menjadi Rp15.000 per liter untuk wilayah Jakarta dan Surabaya.
Sedangkan harga BBM jenis Pertalite dan Bio Solar (Solar subsidi) tetap alias tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan harga Bio Solar Rp6.800 per liter.
Berikut ini daftar harga BBM terbaru yang berlaku pada Jumat, 1 September 2023 seperti dilansir situs resmi Pertamina, Jakarta, Kamis (31/8/2023).
Aceh
Pertamax Rp 13.300
Pertamax Turbo Rp 15.900
Dexlite Rp 16.350
Pertamina Dex Rp 16.900
Free Trade Zone (FTZ) Sabang
Pertamax Rp 12.200
Dexlite Rp 14.800
Sumatera Utara
Pertamax Rp 13.600
Pertamax Turbo Rp 16.250
Dexlite Rp 16.700
Pertamina Dex Rp 17.250
Sumatera Barat
Pertamax Rp 13.600
Pertamax Turbo Rp 16.250
Dexlite Rp 16.700
Pertamina Dex Rp 17.250
Riau
Pertamax Rp 13.900
Pertamax Turbo Rp 16.600
Dexlite Rp 17.050
Pertamina Dex Rp 17.600
Kepulauan Riau
Pertamax Rp 13.900
Pertamax Turbo Rp 16.600
Dexlite Rp 17.050
Pertamina Dex Rp 17.600
Free Trade Zone (FTZ) Batam
Pertamax Rp 12.700
Pertamax Turbo Rp 15.000
Dexlite Rp 15.500
Pertamina Dex Rp 16.000
Jambi
Pertamax Rp 13.600
Pertamax Turbo Rp 16.250
Dexlite Rp 16.700
Pertamina Dex Rp 17.250
Bengkulu
Pertamax Rp 13.900
Pertamax Turbo Rp 16.600