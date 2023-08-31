Siapakah Pemilik Zalora Indonesia? Ternyata Ini Sosoknya

JAKARTA- Banyak orang penasaran siapakah pemilik Zalora Indonesia yang saat ini memiliki konsumen banyak. Zalora merupakan platform belanja e-commerce yang didirikan pada tahun 2012

Konsep belanja online ini menyediakan brand lokal dan internasional. Selain Indonesia, Zalora juga ada di negara lainnya, seperti Hong Kong, Malaysia, Singapura, Vietnam, Taiwan, dan Filipina.

Lantas siapakah pemilik Zalora Indonesia? Ternyata bernama Catherine Hindra Sutjahyo. Dia adalah wanita kelahiran Surabaya pada tahun 1983.

Kemudian 2 tahun selanjutnya, Cathrine mengajak rekannya Hadi Wenas untuk mendirikan toko fashion online.

Tak lama, selang 1 tahun sejak didirikan, Zalora menjadi salah satu e-commerce besar di Indonesia dengan 600 hingga 700 transaksi per harinya.