Penjualan UMKM di Online Tumbuh 2 Kali Lipat, Paling Diminati Produk Makanan

JAKARTA - Tokopedia mencatatkan pertumbuhan penjual Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) per Agustus 2023. Penjual UMKM mencapai 14 juta atau naik 100%.

Kepala Divisi Corporate Affairs Tokopedia Antonia Adega menyatakan, kenaikan penjualan sebenarnya terjadi selama pandemi Covid-19. Di mana penjual UMKM Tokopedia sebesar 7 juta pada 2019.

Kemudian terjadi pertumbuhan dua kali lipat menjadi 14 juta UMKM hingga 2023.

“Jadi melalui Tokopedia, mereka memasarkan lebih dari 1,8 miliar produk terdaftar kepada masyarakat di 99% kecamatan di Indonesia,” ujarnya, Kamis (31/8/2023).

Kemudian lanjut dia, transaksi yang terjadi juga mengalami kenaikkan rata-rata dua kali lipat sepanjang semester I-2023 dibandingkan dengan semester II-2022.