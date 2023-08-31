Penjualan UMKM di Online Tumbuh 2 Kali Lipat, Paling Diminati Produk Makanan

JAKARTA - Tokopedia mencatatkan pertumbuhan penjual Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) per Agustus 2023. Penjual UMKM mencapai 14 juta atau naik 100%.
Kepala Divisi Corporate Affairs Tokopedia Antonia Adega menyatakan, kenaikan penjualan sebenarnya terjadi selama pandemi Covid-19. Di mana penjual UMKM Tokopedia sebesar 7 juta pada 2019.
Kemudian terjadi pertumbuhan dua kali lipat menjadi 14 juta UMKM hingga 2023.
“Jadi melalui Tokopedia, mereka memasarkan lebih dari 1,8 miliar produk terdaftar kepada masyarakat di 99% kecamatan di Indonesia,” ujarnya, Kamis (31/8/2023).
Kemudian lanjut dia, transaksi yang terjadi juga mengalami kenaikkan rata-rata dua kali lipat sepanjang semester I-2023 dibandingkan dengan semester II-2022.