Vision+ Ungkap Besarnya Pasar Video Streaming di Indonesia

JAKARTA - Asia Video Industry Association (AVIA) mengumpulkan para pemain di industri video streaming seperti Vision+ dari MNC Group. Acara ini mengangkat tema 'Indonesia In View'.

Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo mengungkapkan, AVIA sendiri adalah sebuah organisasi yang fokus kepada pengembangan industri video di seluruh dunia dan melihat Indonesia sebagai pasar potensial.

"Tapi memang tahun ini mereka mengadakan di Indonesia memang karena Indonesia adalah market yang sangat pesat tumbuhnya untuk video streaming terutama," ujar Clarissa saat ditemui usai menjadi pembicara di acara AVIA Indonesia in View, di Park Hyatt Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Menurut Clarissa, acara AVIA hari ini memberikan gambaran betapa besarnya pertumbuhan masyarakat Indonesia dalam dunia digital.

"Jadi memang its a good news sebenarnya untuk mereka mengadakan ini di Indonesia dan hari ini kita mengumpulkan semua stakeholders yang terlibat dalam industri dari content provider, platform, operator, dan stakeholder-stakeholder yang lain untuk bisa berkumpul dan memberikan insight kepada acara hari ini yaitu Indonesia in View," ungkap Clarissa.