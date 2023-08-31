Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Bagaimana Cara Melaporkan Driver Gojek yang Tidak Sopan? Cek di Sini

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |09:02 WIB
Bagaimana Cara Melaporkan Driver Gojek yang Tidak Sopan? Cek di Sini
Ilustrasi Cara Mealporkan Driver Gojek (Foto:Okezone)
JAKARTA- Bagaimana cara melaporkan driver Gojek yang tidak sopan? Cek di sini agar pesan Anda tersampaikan. Hal ini dikarenakan, sikap yang tidak menghargai penumpang membuat merasa jengkel.

Berikut cara melaporkan driver Gojek dilansir dari berbagai sumber:

1. Lewat Aplikasi

Carany dengan menekan tombol bantuan pada aplikasi. Terus pilih layanan yang diadukan apakah Go-Ride, Gp-Send, Gofood atau layanan lainnya, terus pilih hubungi kami.

2. Lewat Call Center

Bisa telpon ke 021.50251110 yang merupakan customer service number PT Gojek Indonesia,. Tentunya menghubungi operator akan lebih cepat mendapatkan tindakan serta jawaban yang cepat.

