5 Perbedaan Paylater dengan Pinjol yang Perlu Diketahui

JAKARTA - Lima perbedaan paylater dengan pinjaman online (pinjol) yang perlu diketahui masyarakat. Pada dasarnya, keduanya mungkin terlihat sama, yakni memperbolehkan pengguna melakukan transaksi terlebih dahulu dan membayar di kemudian hari ketika jatuh tempo.

Selain itu, baik payleter atau pinjol sama-sama memberikan bunga bagi peminjam. Mungkin yang menjadi pembeda umumnya adalah paylater hanya fitur, sedangkan pinjol masuk dalam lembaga jasa keuangan.

Mengutip berbagai sumber, Kamis (31/8/2023), berikut lima perbedaan payleter dengan pinjol yang perlu diketahui.

1. Penggunaan transaksi

Paylater biasanya disediakan pihak e-commerce atau marketplace untuk mempermudah customer untuk melakukan transaksi. Misalnya membeli barang kebutuhan atau tiket perjalanan.

Sedangkan pinjaman online (pinjol) adalah lembaga pembiayaan bukan bank. Masyarakat bisa mengakses pinjaman ini secara online melalui berbagai aplikasi. Tidak harus melalui sebuah marketplace, aplikasi pinjaman online dapat diakses tersendiri.