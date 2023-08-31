Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

5 Perbedaan Paylater dengan Pinjol yang Perlu Diketahui

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |11:02 WIB
5 Perbedaan Paylater dengan Pinjol yang Perlu Diketahui
Ilustrasi Perbedaan Pinjol dan Paylater (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Lima perbedaan paylater dengan pinjaman online (pinjol) yang perlu diketahui masyarakat. Pada dasarnya, keduanya mungkin terlihat sama, yakni memperbolehkan pengguna melakukan transaksi terlebih dahulu dan membayar di kemudian hari ketika jatuh tempo.

Selain itu, baik payleter atau pinjol sama-sama memberikan bunga bagi peminjam. Mungkin yang menjadi pembeda umumnya adalah paylater hanya fitur, sedangkan pinjol masuk dalam lembaga jasa keuangan.

Mengutip berbagai sumber, Kamis (31/8/2023), berikut lima perbedaan payleter dengan pinjol yang perlu diketahui.

1. Penggunaan transaksi

Paylater biasanya disediakan pihak e-commerce atau marketplace untuk mempermudah customer untuk melakukan transaksi. Misalnya membeli barang kebutuhan atau tiket perjalanan.

Sedangkan pinjaman online (pinjol) adalah lembaga pembiayaan bukan bank. Masyarakat bisa mengakses pinjaman ini secara online melalui berbagai aplikasi. Tidak harus melalui sebuah marketplace, aplikasi pinjaman online dapat diakses tersendiri.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/11/622/2880707/apakah-lebih-dari-90-hari-pinjol-tidak-boleh-menagih-cek-faktanya-L7MknYOpFi.jpg
Apakah Lebih dari 90 Hari Pinjol Tidak Boleh Menagih? Cek Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/622/2873962/5-fakta-pinjaman-pribadi-yang-viral-di-twitter-6DuZVAxnr9.jpg
5 Fakta Pinjaman Pribadi yang Viral di Twitter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/25/622/2870926/12-aplikasi-pinjol-bunga-rendah-yang-sudah-terdaftar-di-ojk-wLN7UnbH6g.jpg
12 Aplikasi Pinjol Bunga Rendah yang Sudah Terdaftar di OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/23/622/2490587/dapat-tawaran-pinjaman-lewat-sms-ojk-itu-pinjol-ilegal-l6vVmDPk8x.jpg
Dapat Tawaran Pinjaman Lewat SMS, OJK: Itu Pinjol Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/04/09/320/788571/PTDUbKra5w.jpg
Mendag Genjot Produk Impor Penuhi Standard Uni Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/01/11/20/744813/g1wwLhowFX.jpg
Kemenkeu: Pemda Harusnya Dapat Rupiah Murni
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement