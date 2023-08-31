Mengenal Pinjaman Pribadi, Viral di Sosmed

JAKARTA - Mari mengenal pinjaman pribadi yang kerap kali viral di sosmed karena masih begitu banyak praktik yang menyimpang dan tidak sesuai regulasi.

Pada beberapa kasus yang viral di sosmed masih banyak yang terlilit pinjaman pribadi atau dulu marak disebut pinjaman online. Disebutkan bunga yang dikenakan bisa membengkak hanya dalam hitungan jam bahkan menit.

BACA JUGA: 5 Fakta Pinjaman Pribadi yang Viral di Twitter

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (31/8/2023), pinjaman pribadi dalam regulasi industri keuangan merupakan pinjaman perorangan tanpa jaminan, atau biasa disebut kredit tanpa agunan (KTA).

Pinjaman ini jadi salah satu cara termudah untuk mendapatkan dana pinjaman yang cukup besar yang bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Mulai dari membayar tagihan, kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain.

Namun yang paling penting diingat adalah pastikan menghitung dengan tepat berapa kebutuhan total dana yang diperlukan. Tujuannya agar nanti mampu dan lancar saat mengembalikan dana yang dipinjam.