HOME FINANCE SMART MONEY

Mengenal Pinjaman Pribadi, Viral di Sosmed

Hafid Fuad , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |15:13 WIB
Mengenal Pinjaman Pribadi, Viral di Sosmed
Ilustrasi pinjaman pribadi yang kerap bikin heboh (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mari mengenal pinjaman pribadi yang kerap kali viral di sosmed karena masih begitu banyak praktik yang menyimpang dan tidak sesuai regulasi.

Pada beberapa kasus yang viral di sosmed masih banyak yang terlilit pinjaman pribadi atau dulu marak disebut pinjaman online. Disebutkan bunga yang dikenakan bisa membengkak hanya dalam hitungan jam bahkan menit.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (31/8/2023), pinjaman pribadi dalam regulasi industri keuangan merupakan pinjaman perorangan tanpa jaminan, atau biasa disebut kredit tanpa agunan (KTA).

Pinjaman ini jadi salah satu cara termudah untuk mendapatkan dana pinjaman yang cukup besar yang bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Mulai dari membayar tagihan, kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain.

Namun yang paling penting diingat adalah pastikan menghitung dengan tepat berapa kebutuhan total dana yang diperlukan. Tujuannya agar nanti mampu dan lancar saat mengembalikan dana yang dipinjam.

Halaman:
1 2
