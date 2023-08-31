Apakah Narik Maxim Harus Top Up? Simak Penjelasannya

JAKARTA - Banyak yang penasaran apakah narik Maxim harus top up? Kalimat ini kerap menjadi pertanyaan bagi mitra Maxim yang baru saja bergabung menjadi driver.

Maxim adalah perusahaan penyedia layanan transportasi online berupa mobil atau motor untuk membantu mobilitas masyarakat. Perusahaan asal Rusia ini sukses membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ingin jadi mitra dengan Maxim.

BACA JUGA: Segini Biaya Jadi Driver Maxim

Driver Maxim diketahui perlu mendaftar sebagai mitra dengan mengunduh aplikasi, memenuhi persyaratan, dan ketentuan perusahaan.

Salah satu persyaratan yang menjadi pertanyaan utama adalah apakah naik Maxim harus top up saldo terlebih dahulu.

Menghimpun berbagai sumber, Kamis (31/08/23), driver Maxim perlu melakukan top up saldo untuk mengaktifkan orderan secara non tunai. Pengisian saldo dapat dilakukan oleh mitra driver menggunakan aplikasi Taxsee Driver.