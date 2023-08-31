Advertisement
SMART MONEY

Apakah Narik Maxim Harus Top Up? Simak Penjelasannya

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |20:27 WIB
Apakah Narik Maxim Harus Top Up? Simak Penjelasannya
Ilustrasi driver Maxim yang harus melakukan top up (Foto: Okezone)




JAKARTA - Banyak yang penasaran apakah narik Maxim harus top up? Kalimat ini kerap menjadi pertanyaan bagi mitra Maxim yang baru saja bergabung menjadi driver.

Maxim adalah perusahaan penyedia layanan transportasi online berupa mobil atau motor untuk membantu mobilitas masyarakat. Perusahaan asal Rusia ini sukses membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ingin jadi mitra dengan Maxim.

Driver Maxim diketahui perlu mendaftar sebagai mitra dengan mengunduh aplikasi, memenuhi persyaratan, dan ketentuan perusahaan.

Salah satu persyaratan yang menjadi pertanyaan utama adalah apakah naik Maxim harus top up saldo terlebih dahulu.

Menghimpun berbagai sumber, Kamis (31/08/23), driver Maxim perlu melakukan top up saldo untuk mengaktifkan orderan secara non tunai. Pengisian saldo dapat dilakukan oleh mitra driver menggunakan aplikasi Taxsee Driver.

1 2
