Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apakah Jika Rekening Terblokir Uangnya Hilang? Mari Cek Penjelasannya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |20:48 WIB
Apakah Jika Rekening Terblokir Uangnya Hilang? Mari Cek Penjelasannya
Ilustrasi rekening diblokir pihak bank (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA- Apakah jika rekening terblokir uangnya hilang? Patut diketahui dalam dunia perbankan, pemblokiran sebuah rekening melibatkan dua hal, yakni atas permintaan pribadi nasabah dan atas keputusan pihak bank.

Pemblokiran atas permintaan pribadi biasanya terjadi dengan alasan keamanan atau adanya indikasi kriminal yang dilakukan oleh orang lain. Sedangkan pemblokiran yang dilakukan oleh pihak bank biasanya terjadi karena adanya unsur perkara perdata atau pidana yang dilakukan pemilik rekening.

Jika demikian, apakah jika rekening terblokir uangnya hilang? Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (31/8/2023), tidak ada jawaban yang pasti mengenai hal ini. Kemungkinan besar masalah isi saldo akan menjadi tanggung jawab pihak terkait.

Sementara itu, jika rekening bank diblokir karena adanya bukti tindakan korupsi atau pencucian uang, maka aset atau rekening akan menjadi milik negara sesuai pasal 1137 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189014//perbanas_soal_perbankan_di_2026-1i7Z_large.jpg
Perbanas Prediksi Industri Perbankan Tumbuh di 2026, Likuiditas dan Kredit Tetap Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188394//bank-q7Rl_large.jpg
Jumlah Rekening yang Dijamin LPS Turun Hampir 5 Juta Efek Dormant
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/278/3188211//bank_btn-5FqG_large.jpg
BTN Catat Kenaikan Net Interest Income Jadi Rp12,61 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188089//perbanas-jaCJ_large.jpg
Waspada! Ada 2 Pola Scam dalam Perbankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187830//purbaya-U6EZ_large.jpg
Purbaya Siap Suntik Dana ke Perbankan untuk Jaga Pertumbuhan di Atas 5,5%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185531//rekening-WjEi_large.jpg
Status Rekening Dormant Tanpa Aktivitas Transfer Masuk hingga Cek Saldo 5 Tahun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement