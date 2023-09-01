Advertisement
HOME FINANCE

Pertamina Siap Jajaki Potensi Bisnis di AIPF 2023

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |14:21 WIB
Pertamina Siap Jajaki Potensi Bisnis di AIPF 2023
Pertamina siap jajaki bisnis AIPF 2023 (Foto: Dok Pertamina)
A
A
A

JAKARTA-PT Pertamina (Persero) menyiapkan 9 (sembilan) potensi kerjasama dan kolaborasi sebagai upaya langkah konkrit dalam membangun infrastruktur hijau di ajang flagship event ASEAN Indo Pacific Forum (AIPF) yang akan berlangsung di Jakarta pada 5 - 6 September 2023.

Kesembilan rencana pembangunan infrastruktur hijau ini tidak hanya berhubungan dengan energi atau minyak dan gas, melainkan juga untuk pengembangan infrastruktur pendukung untuk industri pariwisata.

Di sektor Energi dan Migas, antara lain Pertamina menyiapkan kemitraan dalam pembangunan infrastruktur Integrated Green Terminal Kalibaru, Integrated Terminal Tapanuli Tengah, peluang kerjasama Carbon Capture and Storage/Carbon Capture Utilization & Storage (CCU/CCUS), jaringan pipa gas Dumai – Siak, hingga produksi Green Hydrogen dan Nature Based Solution.

 BACA JUGA:

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan Pertamina akan berperan aktif dalam flagship event ASEAN Summit 2023. Hal ini merupakan Upaya bersama Kementerian BUMN dan BUMN mendukung AIPF sebagai pilar episentrum pertumbuhan ekonomi di ASEAN melalui kolaborasi dengan mitra global.

Halaman:
1 2
