IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat, Mampu Tembus Level 7.000 Jelang Akhir Pekan?

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi bergerak menguat pada sepanjang perdagangan. Adapun pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.816 – 7.000.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, IHSG masih menguji level 7.000.

"Dari kondisi ini kami memperkirakan fase bottoming IHSG akan dimulai, dimana pelemahan terbatas dengan arah pada penguatan (masih menguji level 7.000)," tulis William dalam analisisnya, Jumat (1/9/2023).

Menurut William, pada kondisi seperti ini, mengoleksi saham-saham blue chips menjadi kesempatan yang bagus.

"Trading pada saham-saham 2nd liner menjadi lebih mudah, dan volatilitas pada saham-saham 3rd liner meningkat," kata dia.

Alhasil, pada fase pengujian resistance. Anda akan menemukan pasar yang nampak sepi, tren yang kebanyakan sideways.