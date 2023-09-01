Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Antam (ANTM) Kantongi Laba Rp1,88 Triliun, Naik 23,84% di Semester I-2023

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |09:10 WIB
Antam (ANTM) Kantongi Laba Rp1,88 Triliun, Naik 23,84% di Semester I-2023
Laba Antam naik di semester I-2023. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) mengantongi laba bersih sebesar Rp1,88 triliun di semester pertama tahun 2023.

Angka itu naik 23,84% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,52 triliun.

 BACA JUGA:

Sementara itu, kinerja produksi dan penjualan komoditas utama ANTM mendukung pencapaian EBITDA pada semester pertama menjadi sebesar Rp3,69 triliun, relatif stabil dibandingkan EBITDA pada periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi penjualan, ANTM meraup sebesar Rp21,66 triliun, naik 15,38% dari tahun lalu yang sebesar Rp18,77 triliun. Penjualan emas mendominasi dengan berkontribusi sebesar Rp13,30 triliun, kemudian penjualan bijih nikel tercatat sebesar Rp4,88 triliun.

 BACA JUGA:

Selanjutnya, penjualan feronikel tercatat sebesar Rp2,54 triliun, penjualan alumina sebesar Rp627,22 miliar, bijih bauksit mencatatkan penjualan sebesar Rp143,51 miliar, penjualan perak tercatat sebesar Rp49,37 miliar, serta penjualan logam mulia lainnya sebesar Rp21 juta.

“Volatilitas harga jual feronikel yang dipengaruhi oleh tingkat suplai dan demand nikel kelas-2 di pasar memengaruhi kinerja keuangan perseroan pada semester pertama tahun 2023,” kata Sekretaris Perusahaan ANTM, Syarif Faisal Alkadrie dalam keterangan resminya, Jumat (1/9/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/278/3190032/ihsg_ditutup_melemah-VIvM_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Turun 0,13 Persen ke Level 8.649
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189487/ihsg_ditutup_menguat-n1Nu_large.jpg
IHSG Ditutup Naik 0,46 Persen ke Level 8.660 Sambut Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/278/3188974/ihsg_sesi_i-FPLg_large.jpg
IHSG Sesi I Melonjak ke 8.693 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/278/3188931/ihsg_dibuka_menguat-tayZ_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.713
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/278/3188747/ihsg_sesi_i-bTYk_large.jpeg
IHSG Sesi I Turun 0,44 Persen ke 8.671
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188712/ihsg_dibuka_menguat-oY5u_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Naik ke Level 8.715
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement