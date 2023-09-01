Riset MNC Sekuritas: IHSG Awal September Diprediksi Menguat ke Level 7.000

JAKARTA - Riset MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang menguat untuk menguji kembali rentang area 7.025-7.072.
"Dengan catatan IHSG tidak terkoreksi ke bawah area support terdekatnya di 6.869," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (1/9/2023).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.869, 6.855 dan resistance 7.053, 7.108.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
- ADRO - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 2.500-2.590
Target Price: 2.780, 2.860
Stoploss: below 2.330