HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: IHSG Awal September Diprediksi Menguat ke Level 7.000

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |09:14 WIB
Riset MNC Sekuritas: IHSG Awal September Diprediksi Menguat ke Level 7.000
Riset MNC Sekuritas prediksi IHSG. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Riset MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang menguat untuk menguji kembali rentang area 7.025-7.072.

"Dengan catatan IHSG tidak terkoreksi ke bawah area support terdekatnya di 6.869," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (1/9/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.869, 6.855 dan resistance 7.053, 7.108.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

- ADRO - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 2.500-2.590

Target Price: 2.780, 2.860

Stoploss: below 2.330

