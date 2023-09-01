IHSG Awal September 2023 Dibuka Menguat 0,16% ke 6.964

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka tumbuh 0,16% di 6.964,31 pada perdagangan Jumat (1/9/2023).

Satu menit berlangsung, indeks komposit tumbuh 0,13% di 6.962,29. Sebanyak 186 saham menguat, 145 melemah, dan 213 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp398,53 miliar, dari net-volume 805,62 juta saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 0,20% di 964,19, indeks JII menguat 0,27% di 557,69, indeks MNC36 mendaki 0,31% di 370,87, sedangkan IDX30 melesat 0,35% di 501,38.

Sektor yang tumbuh yakni keuangan 0,23%, bahan baku 0,32%, properti 0,09%, infrastruktur 0,06%, kesehatan 0,43%, konsumer siklikal 0,25%, dan industri 0,30%. Sedangkan yang turun adalah transportasi 0,44%, teknologi 0,07%, nonsiklikal 0,13%, dan energi 0,06%.