Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Seharian Menguat di Awal September, Ditutup pada Level 6.977

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |16:26 WIB
IHSG Seharian Menguat di Awal September, Ditutup pada Level 6.977
IHSG Menguat di Akhir Perdagangan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) seharian menguat. Di mana pada akhir perdagangan IHSG menguat 24,39 poin atau 0,35% ke level 6.977,65.

Pada penutupan perdagangan IHSG, Jumat (1/9/2023), terdapat 251 saham menguat, 275 saham melemah dan 255 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp8,4 triliun dari 17,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,49% ke 966,957, indeks JII menguat 0,64% ke 559,723, indeks IDX30 menguat 0,57% ke 502,489 dan indeks MNC36 menguat 0,35% ke 370,992.

Indeks sektoral yang menguat diantaranya energi 1,54%, barang baku 1,86%, industri 0,77%, siklikal 0,05%, teknologi 0,5%. Sedangkan sisanya yang melemah ada non siklikal 0,39%, kesehatan 0,04%, keuangan 0,27%, properti 0,43%, infrastruktur 0,63% dan transportasi 2,62%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX) naik 21,31% di Rp296, PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) naik 20,56% di Rp1290 dan PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) menguat 12,86% di Rp158.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/30/278/2892248/ihsg-turun-1-1-ke-level-6-969-di-pekan-terakhir-september-2023-zWQEjCDaYw.jpg
IHSG Turun 1,1% ke Level 6.969 di Pekan Terakhir September 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/278/2891965/ihsg-hari-ini-ditutup-menguat-ke-6-939-di-akhir-september-2023-zAwS7E4qhZ.JPG
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 6.939 di Akhir September 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/278/2891598/ihsg-dibuka-menguat-0-30-di-akhir-perdagangan-september-2023-JCnuW4U2hA.jfif
IHSG Dibuka Menguat 0,30% di Akhir Perdagangan September 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/278/2891542/riset-mnc-sekuritas-ihsg-masih-di-area-support-6-900-wWZaREt20G.jfif
Riset MNC Sekuritas: IHSG Masih di Area Support 6.900
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/28/278/2891276/intip-prediksi-ihsg-besok-hingga-rekomendasi-sahamnya-nTzEU5DHgG.JPG
Intip Prediksi IHSG Besok hingga Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/278/2890573/naik-26-poin-ihsg-menguat-ke-level-6-950-di-jeda-sesi-i-Z9wegrfa6w.jpg
Naik 26 Poin, IHSG Menguat ke Level 6.950 di Jeda Sesi I
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement