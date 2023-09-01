IHSG Seharian Menguat di Awal September, Ditutup pada Level 6.977

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) seharian menguat. Di mana pada akhir perdagangan IHSG menguat 24,39 poin atau 0,35% ke level 6.977,65.

Pada penutupan perdagangan IHSG, Jumat (1/9/2023), terdapat 251 saham menguat, 275 saham melemah dan 255 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp8,4 triliun dari 17,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,49% ke 966,957, indeks JII menguat 0,64% ke 559,723, indeks IDX30 menguat 0,57% ke 502,489 dan indeks MNC36 menguat 0,35% ke 370,992.

Indeks sektoral yang menguat diantaranya energi 1,54%, barang baku 1,86%, industri 0,77%, siklikal 0,05%, teknologi 0,5%. Sedangkan sisanya yang melemah ada non siklikal 0,39%, kesehatan 0,04%, keuangan 0,27%, properti 0,43%, infrastruktur 0,63% dan transportasi 2,62%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX) naik 21,31% di Rp296, PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) naik 20,56% di Rp1290 dan PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) menguat 12,86% di Rp158.