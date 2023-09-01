Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Indo Tambangraya (ITMG) Tebar Dividen Rp2.660/Lembar, Catat Tanggalnya

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |18:58 WIB
Indo Tambangraya (ITMG) Tebar Dividen Rp2.660/Lembar, Catat Tanggalnya
ITMG bagikan dividen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) bakal membagikan Dividen Tunai Interim tahun buku 2023 sebesar USD199 juta. Dividen setara dengan Rp2.660 per lembar saham kepada pemegang saham.

Dividen ini mewakili 65% dari Laba Bersih Perseroan yang dilaporkan sepanjang semester pertama 2023. Pembagian Dividen Tunai Interim ini merujuk pada Keputusan Sirkular Direksi tertanggal 31 Agustus 2023 yang disetujui Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal yang sama.

Dividen Tunai Interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Recording Date pada tanggal 13 September 2023 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut.

