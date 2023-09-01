Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Shell Naik per 1 September 2023, Ini Rinciannya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |07:42 WIB
Harga BBM Shell Naik per 1 September 2023, Ini Rinciannya
Harga BBM Shell per 1 September 2023. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Shell Indonesia melakukan penyesuian harga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai berlaku hari ini, Jumat (1/9/2023).

Dilansir dari situs resmi Shell, untuk BBM Shell Super naik dari Rp13.280 per liter menjadi Rp14.760 per liter.

 BACA JUGA:

Sedangkan Shell V-Power naik dari Rp14.190 per liter menjadi Rp15.650 per liter.

Adapun Shell V-Power Diesel juga ikut naik dari Rp14.410 per liter menjadi Rp16.940 per liter.

Kemudian Shell V-Power Nitro+ pun naik dari Rp14.540 per liter menjadi Rp16.010 per liter.

 BACA JUGA:

Berikut ini harga lengkap BBM Shell di beberapa daerah Indonesia:

Jakarta

- Shell Super: Rp14.760 per liter

- Shell V-Power: Rp15.650 per liter

- Shell V-Power Diesel: Rp16.940 per liter

- Shell Diesel Extra: N/A

- Shell V-Power Nitro+: Rp16.010.

Halaman:
1 2
