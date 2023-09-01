Harga BBM Shell Naik per 1 September 2023, Ini Rinciannya

JAKARTA - Shell Indonesia melakukan penyesuian harga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai berlaku hari ini, Jumat (1/9/2023).
Dilansir dari situs resmi Shell, untuk BBM Shell Super naik dari Rp13.280 per liter menjadi Rp14.760 per liter.
Sedangkan Shell V-Power naik dari Rp14.190 per liter menjadi Rp15.650 per liter.
Adapun Shell V-Power Diesel juga ikut naik dari Rp14.410 per liter menjadi Rp16.940 per liter.
Kemudian Shell V-Power Nitro+ pun naik dari Rp14.540 per liter menjadi Rp16.010 per liter.
Berikut ini harga lengkap BBM Shell di beberapa daerah Indonesia:
Jakarta
- Shell Super: Rp14.760 per liter
- Shell V-Power: Rp15.650 per liter
- Shell V-Power Diesel: Rp16.940 per liter
- Shell Diesel Extra: N/A
- Shell V-Power Nitro+: Rp16.010.