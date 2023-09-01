Harga Minyak Dunia Menguat di Tengah Pengurangan Produksi OPEC+

Harga minyak dunia menguat hari ini. (Foto: Reuters)

JAKARTA - Harga minyak menguat pada akhir perdagangan dengan minyak mentah berjangka AS naik lebih dari dua dolar pada akhir perdagangan Jumat (1/9/2023).

Kenaikan itu terjadi di tengah ekspektasi bahwa pengurangan produksi oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang disebut OPEC+, akan berlanjut hingga akhir tahun 2023.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS untuk pengiriman Oktober ditutup pada USD83,63 per barel, terangkat USD2,0 atau 2,45% di New York Mercantile Exchange.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober, yang berakhir pada Kamis bertambah USD1,0 atau 1,16%, menjadi menetap pada USD86,86 per barel di London ICE Futures Exchange. Kontrak November yang lebih aktif menguat USD1,59 atau USD1,02% pada USD86,83 per barel.

Minyak mentah berjangka enam bulan AS diperdagangkan serendah USD3,83 di bawah minyak mentah untuk pengiriman bulan depan, diskon paling tajam sejak 17 November, menandakan ketatnya pasokan dan mendorong penarikan persediaan.