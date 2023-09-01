Tarif Tol Gempol-Pasuruan Naik Mulai 3 September 2023

PASURUAN - Tarif ruas tol Gempol - Pasuruan yang dikelola oleh PT Jasamarga Gempol Pasuruan (PT JGP) bakal naik mulai Minggu (3/9/2023) pukul 00.00 WIB.

Dari data yang diterima, kenaikan tarif Tol Gempol - Pasuruan mengalami kenaikan bervariasi dimulai Rp1.500 dari tarif tol lama yang berlaku.

Pada kendaraan golongan satu yang masuk melalui Gempol menuju Bangil dikenakan tarif Rp9.500, dari tarif sebelumnya Rp8.000.

Tarif terbaru termahal untuk kendaraan golongan satu berada di angka Rp46.500 dari ruas Gempol menuju Grati, maupun sebaliknya. Tarif ini meningkat dari tarif lama sebesar Rp39.000.

Tarif lama termurah untuk kendaraan golongan satu misalnya berada di ruas Pasuruan - Rembang sebesar Rp7.500, naik menjadi Rp9.000. Artinya kenaikan menyentuh Rp1.500.

Bagi kendaraan golongan dua dan tiga di tarif lama termahal Rp59.000 dari Gempol menjadi Grati atau sebaliknya, naik Rp11.000 menjadi Rp70.000, Sedangkan termurah untuk kendaraan golongan dua dan tiga di angka Rp13.500 dari sebelumnya Rp11.000, atau naik Rp1.500.