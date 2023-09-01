Daftar Harga Emas Antam Awal September 2023

Harga emas antam turun di Awal September 2023. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) turun Rp3.000 menjadi Rp1.076.000 per gram pada perdagangan hari ini, Jumat (1/9/2023).

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga melemah Rp3.000 di level Rp956.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp588.000.

Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.155.000, dan 10 gram Rp10.255.000. Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp50.495.000.

Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp508.320.000 dan Rp1.016.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.