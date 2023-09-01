Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BPS Catat Agustus 2023 Terjadi Deflasi 0,02%

Michelle Natalia , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |09:34 WIB
BPS Catat Agustus 2023 Terjadi Deflasi 0,02%
BPS catat terjadi inflasi 0,02% di Agustus 2023. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaian kalau Agustus 2023 terjadi deflasi sebesar 0,02%.

Adapun inflasi Agustus 2023 dibandingkan Agustus 2022 adalah sebesar 3,27%, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,22.

 BACA JUGA:

"Inflasi berdasarkan tahun kalender, atau Agustus 2023 terhadap Desember 2022 adalah sebesar 1,43%," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam Rilis BPS di Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Dia mengatakan, sejalan dengan kondisi tahun lalu, pada Agustus 2023 juga terjadi deflasi dengan tingkat deflasi lebih rendah, yakni sebesar 0,21%.

 BACA JUGA:

"Penyumbang deflasi bulanan terbesar pada Agustus 2023 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,25% dan andil deflasi 0,07%," ungkap Pudji.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement