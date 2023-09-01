BPS Catat Agustus 2023 Terjadi Deflasi 0,02%

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaian kalau Agustus 2023 terjadi deflasi sebesar 0,02%.

Adapun inflasi Agustus 2023 dibandingkan Agustus 2022 adalah sebesar 3,27%, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,22.

"Inflasi berdasarkan tahun kalender, atau Agustus 2023 terhadap Desember 2022 adalah sebesar 1,43%," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam Rilis BPS di Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Dia mengatakan, sejalan dengan kondisi tahun lalu, pada Agustus 2023 juga terjadi deflasi dengan tingkat deflasi lebih rendah, yakni sebesar 0,21%.

"Penyumbang deflasi bulanan terbesar pada Agustus 2023 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,25% dan andil deflasi 0,07%," ungkap Pudji.