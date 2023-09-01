BPS: 44 Kota di RI Alami Deflasi

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data bahwa Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,02% di bulan Agustus 2023. Secara umum, dari 90 kota IHK, terdapat 46 kota yang mengalami deflasi, dan 44 sisanya mengalami inflasi.

"Akan tetapi, dari 46 kota itu, 44 kota IHK mengalami deflasi lebih dalam dibandingkan deflasi nasional," ungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam Rilis BPS di Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Adapun deflasi terdalam terjadi di Kota Waingapu sebesar 1,20% dan inflasi tertinggi di Manokwari sebesar 0,55%.

Pudji menyebut, secara keseluruhan, komponen harga pemerintah dan bergejolak mengalami deflasi di Agustus 2023.

"Komponen harga diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,02% dengan andil deflasi sebesar 0,01%," tambah Pudji.