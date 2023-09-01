Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BPS: Biaya Pendidikan Jadi Penyumbang Inflasi Agustus 2023

Michelle Natalia , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |09:59 WIB
BPS: Biaya Pendidikan Jadi Penyumbang Inflasi Agustus 2023
BPS sebut biaya pendidikan jadi penyumbang inflasi 2023. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa kelompok pendidikan kembali signifikan menyumbang andil inflasi di Agustus 2023.

Sebagai informasi, Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,02% di Agustus 2023 secara bulanan. Secara tahunan, inflasi tercatat sebesar 3,27%.

 BACA JUGA:

Inflasi kelompok pendidikan tercatat terjadi pada rentang bulan Juli-September yang bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Bulan Juli sebagai momen untuk murid SD hingga SMA memasuki tahun ajaran baru.

Sedangkan, bulan Agustus-September adalah waktu bagi mahasiswa untuk memulai perkuliahan.

 BACA JUGA:

"Pada Agustus 2023, kelompok pendidikan kembali memberikan andil inflasi, sebesar 0,05%, dengan inflasi sebesar 0,86%," ungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam Rilis BPS di Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Halaman:
1 2
