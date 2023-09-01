Harga Rokok, Beras hingga Bensin Selalu Naik Sepanjang Agustus 2023

Harga rokok, beras hingga BBM jadi penyumbang inflasi terbesar di Agustus 2023. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Agustus 2023, perubahan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nasional tahun ke tahun (yoy) sebesar 3,72% terhadap IHPB Agustus 2022.

Selain itu, BPS juga mencatat perubahan IHPB bulan ke bulan (mtm) Agustus 2023 sebesar 0,04% dan perubahan IHPB tahun kalender (ytd) Agustus 2023 sebesar 1,83%.

"Kenaikan IHPB tertinggi terjadi pada sektor pertanian, yaitu sebesar 5,18%," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam Rilis BPS di Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga tahun ke tahun (yoy) pada Agustus 2023 antara lain bawang putih, padi, pasir, beras, rokok kretek dengan filter, dan bensin.

