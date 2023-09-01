Advertisement
HOT ISSUE

Harga Rokok, Beras hingga Bensin Selalu Naik Sepanjang Agustus 2023

Michelle Natalia , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |10:03 WIB
Harga Rokok, Beras hingga Bensin Selalu Naik Sepanjang Agustus 2023
Harga rokok, beras hingga BBM jadi penyumbang inflasi terbesar di Agustus 2023. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Agustus 2023, perubahan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nasional tahun ke tahun (yoy) sebesar 3,72% terhadap IHPB Agustus 2022.

Selain itu, BPS juga mencatat perubahan IHPB bulan ke bulan (mtm) Agustus 2023 sebesar 0,04% dan perubahan IHPB tahun kalender (ytd) Agustus 2023 sebesar 1,83%.

"Kenaikan IHPB tertinggi terjadi pada sektor pertanian, yaitu sebesar 5,18%," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam Rilis BPS di Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga tahun ke tahun (yoy) pada Agustus 2023 antara lain bawang putih, padi, pasir, beras, rokok kretek dengan filter, dan bensin.

"Perubahan IHPB bulan ke bulan (mtm) Agustus 2023 sebesar 0,04% dan perubahan IHPB tahun kalender (ytd) Agustus 2023 sebesar 1,83%," tambah Pudji.

