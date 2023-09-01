Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbandingan Harga BBM di Negara Anggota BRICS, Berikut Daftarnya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |13:48 WIB
JAKARTA- Perbandingan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di negara anggota Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan (BRICS).

Kelompok ini merupakan kerjasama antara lima negara berkembang yang memiliki perekonomian paling besar dan signifikan di dunia.

Saat ini, harga minyak mentah dunia telah meninggalkan titik tertingginya sejak pertengahan tahun lalu dan cenderung berlanjut hingga awal 2023.

Berikut ini, perbandingan Harga BBM di negara anggota Brics:

1. Brazil

Saat ini Brazil memiliki harga BBM sebesar USD1.211 per liter atau setara dengan Rp18.406.

2. Rusia

Saat ini Rusia memiliki harga BBM sebesar USD0.576 per liter atau setara dengan Rp8.758.

3. India

Saat ini India memiliki harga BBM sebesar USD1.260 per liter atau setara dengan Rp19.147.

4. China

Saat ini China memiliki harga BBM sebesar USD1.191 per liter atau setara dengan Rp18.099.

