Ditanya DPR ke IKN Naik Apa, Menteri Suharso Beri Jawaban Ini

JAKARTA - Anggota DPR RI mempertanyakan bagaimana akses transportasi menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) jika tahun 2024 mencapai target fungsional.

Pertanyaan tersebut disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achmad Hatari mengatakan, pertanyaan tersebut juga banyak dilontarkan oleh masyarakat terutama yang tidak memiliki kendaraan pribadi.

"Kalau dia (pembangunan IKN) mencapai target fungsional 2024, bagaimana kita ke sana? Bagi yang tidak punya transportasi kendaraan, apa mereka sewa taksi, dan ini sampe ke telinga kita pak," kata Hatari dapam rapat kerja Komisi XI dengan Menteri PPN/Bappenas, dikutip Jumat (1/9/2023).

"Beberapa hari yang lalu, pernah digaungkan oleh publik, kalau dia (IKN) jadi, bagaimana kita ke sana, dengan apa kita ke sana?," sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Suharso mengajak Komisi XI DPR RI untuk berkunjung ke Titik Nol IKN Nusantara.

Dia juga menyampaikan bahwa dirinya biasa ke IKN dengan menggunakan pesawat.

"Saya kalau ke sana kadang naik Batik, naik Garuda," ucap Suharso singkat.