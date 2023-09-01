Bos Garuda Indonesia: Konser Coldplay hingga MotoGP Bisa Datangkan Cuan

JAKARTA – Konser Coldplay hingga ajang MotoGP memberi angin segar bagi industri penerbangan tanah air. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, pihaknya mengincar beberapa peak season seperti masa libur sekolah untuk meningkatkan jumlah penerbangan.

BACA JUGA: Alasan Kenapa PNS Diwajibkan Naik Garuda Indonesia saat Perjalanan Dinas

"Pastilah, nanti liburan pastilah, terus Coldplay tahun ini misalnya, terus ada MotoGP di Lombok gitu kan. Tahun lalu kita terbang ke Lombok sehari dua kali tapi waktu MotoGP 23 kali," kata Irfan kepada MPI saat ditemui di iNews Tower usai acara Chief Talk Okezone, Jakarta, dikutip Jumat (1/9/2023).

Irfan menyampaikan, Garuda mendukung semua pihak terutama dalam penambahan jumlah penerbangan jika ada agenda-agenda besar yang dilaksanakan.